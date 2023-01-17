近期國內檢討行政院長蘇貞昌、甚至要求他下台的呼聲不斷。國民黨立委賴士葆痛批，蘇貞昌過去喜歡誇耀台灣的經濟成績，卻不談因疫情而加劇的貧富差距，他也直言，去年大選的結果，就是人民用選票提醒蔡政府，不能再忽視貧富差距急遽惡化的問題。

賴士葆今（17）日在臉書發文指出，「樂施會」是國際扶貧組織，長期關懷全球貧富差距議題，其昨日公布，疫情期間全球最富裕的1％人口拿走新增63％的財富，而台灣也不例外。他感嘆，每逢金融海嘯、瘟疫等重大災難，財富就會重新分配，窮人受到失業和無薪假打擊，忙著申請紓困、找工作，富人則藉著經濟復甦做更多的佈局，投資房市和股市等，讓錢滾錢，「貧富差距焉能不持續擴大？」

賴士葆接著說，半年前，蘇貞昌在民進黨全代會公布了數據，當時他表示，6年來人均GDP成長56％，經濟成長創11年新高，出口史上最為暢旺，外銷訂單最強，上市櫃批發及零售業等皆營收創新，蓄積財政量能，一切都是不斷地創佳績。賴士葆坦言，光看那些數字，還真會以為台灣就是烏托邦的美好境界，簡直全世界最幸福的國度。

「蘇貞昌唯一不談的就是貧富差距」，賴士葆指出，根據主計處公布，110年每戶可支配所得差距創10年新高，達到6.15倍，台灣的低收族群連續12年處於「負儲蓄」，「去年1到9月實質經常性薪資倒退，薪資成長跟不上物價通膨速度」。

賴士葆也提到，新冠疫情重創服務業，而其佔了GDP超過6成，「高經濟成長，所得分配卻嚴重惡化，少數人受惠創造更多財富，但大多數人還是低薪，生活更為拮据」。賴士葆直言，人民用選票提醒蔡政府，不能再忽視貧富差距急遽惡化的問題。