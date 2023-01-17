重量級格鬥冠軍納干諾（Francis Ngannou）宣布離開UFC，成為綜合格鬥界最大咖的自由拳手。UFC總裁懷特（白大拿, Dana White）表示聯盟已經開出了前所未見的肥約，但是納干諾毅然求去，進入自由市場尋找更大的機會。

懷特說：「我們給納干諾的合約足以讓他成為聯盟身價最高的重量級拳手，甚至超過萊斯納（Brock Lesnar），超過所有的人，結果他拒絕了。我想納干諾不願意再冒險了，他自認可以找到更弱的對手同時賺取更多的錢。」

納干諾是法國籍喀麥隆人，綽號「掠食者」，也被網友稱為「一拳超人」，身高193公分、體重117公斤，雖然揚名於格鬥界，他的偶像是「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson），真正的夢想是成為職業拳擊手。納干諾年少時追逐拳擊夢失敗，一度身無分文流落街頭，靠著免費的綜合格鬥課程扭轉人生。

2015年12月，納干諾在UFC首度登台，第2回合即以重拳打趴對手，他離開時已是重量級冠軍，UFC被迫將他的腰帶懸空。納干諾以雷霆萬鈞的鐵拳聞名，曾在UFC訓練中心改寫最重一拳紀錄，根據懷特形容，挨了納干諾的全力重擊相當於被一支5公斤的大榔頭砸在身上。納干諾職業生涯累積17勝3負，他今年已36歲且有膝蓋舊傷，雖然不排除重新投入拳擊訓練，外界預測他最有可能前往格鬥聯盟PFL、Bellator或是BKFC（裸拳格鬥）以賺取更多酬勞。