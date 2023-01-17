美國政府對大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，制裁力道變得更為強硬，迫使大陸不得不更加專注發展晶片自給自足，但有專家提醒，人才、資金都不是大陸應該擔心的問題，最需要關注的是資源分配，甚至如何避免貪汙、補助研發能力不足的廠商才是一大考驗。

南華早報報導，去年大陸晶片面臨的制裁更為嚴格，未經許可的美系組織、企業與公民不得協助或參與大陸研發、生產先進半導體，美國更施壓日本、荷蘭及南韓加入制裁，大陸晶片慘遭孤立，面臨前所未見的挑戰。

市場普遍認為，大陸將更加專注推動晶片業自給自足，大外交青年智庫研究員Chengxin Zhang認為，大陸晶片業面臨的最大挑戰並不是人才與資金的不足，而是資源分配問題，「申請補助存在造假現象、部分企業研發能力不足，給資源只會造成浪費與損失。」

其實，Chengxin Zhang也質疑監管機構該如何有效監督資源持有者，進而避免貪汙腐敗的事情發生，「如果政府資金淪為貪汙腐敗的溫床，北京擺脫美國晶片制裁的希望就會因此破滅。」

Chengxin Zhang呼籲相關單位應該仔細審核每個階段的措施與執行細節，並隨時做出調整，「否則，這些嚴重的問題將阻礙大陸發展自給自足，無法有效利用人才與資源，進而破壞生態系統。」