被封為「世界三大男高音之一」的西班牙籍聲樂家多明哥（Domingo），以高亢溫柔的嗓音享譽國際，獲得不少音樂大獎，崇高的地位備受業界尊敬。但近日他卻遭到一名西班亞女歌手指控性騷擾，而這也是3年內被第二次遭同行人指控性騷，讓他名譽全毀。

根據《路透社》報導，一名西班牙女歌手在西班牙電視台（La Sexta）上，公開指控「世界三大男高音之一」的多明哥，在私下排練時當眾問她「我能把手放進你褲子後面的口袋裡嗎？」讓女歌手相當震驚，另外她還爆料多明哥不只一次向她進行性騷擾，2000年初在西班牙的某間劇院裡，多明哥也曾要求撫摸她，更試圖想要親吻她，讓她感到相當不舒服。而這名女歌手雖出面爆料，卻不想對外公開姓名，因為她表示多明哥在業界地位崇高，所以並沒有向上級舉報這件事情，只能透過媒體發聲。

據了解，多明哥過去就曾多次被指控性騷擾女性。2020年的調查中，就有超過30位舞者、後台工作人員及女性音樂家，坦承在過去30年間曾親身體驗或是目睹，多明哥對他人行使的「不當行為」，甚至傳出與詐騙集團合作買春，而當時多明哥雖否認所有指控，但還是辭去洛杉磯歌劇院總經理的職位，人氣也大受影響。而這次再度爆出性騷事件，至目前為止尚未做出任何回應，讓外界認定他默認此事。

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