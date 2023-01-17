大陸女星劉亦菲，擁有高顏質且近乎零死角的她，經常演出金庸改編戲劇，劇中古裝扮相仙氣十足，讓她獲得「神仙姊姊」的美稱，此外，她的感情世界也備受關注，最廣為人知的是與韓國知名演員宋承憲交往三年後分手，如今網上流傳出一段疑似劉亦菲結婚的影片，讓粉絲火速將男方搜出，而影片真相也隨之曝光。

近日，微博上流傳一段疑似劉亦菲身披紅色嫁衣，與一名長相帥氣的型男跪地行禮的影片，加上當時正逢另一名女星劉心悠秘婚，讓網友認為影片真實性頗高，便立刻肉搜這名男子身分，事後便發現原來影片中的女子並非劉亦菲，只是與她長相非常相似而已，而片中新郎得知此事也覺得相當有趣。

事實上，劉亦菲2002年因主演電視劇《金粉世家》踏入演藝圈，之後陸續演出《天龍八部》的王語嫣、《仙劍奇俠傳》的趙靈兒和《神鵰俠侶》的小龍女等角色爆紅，2017年更在《花木蘭》真人版電影試鏡中脫穎而出，成為花木蘭的扮演者。

然而，劉亦菲除與宋承憲交往外，在2021年曾傳出與男星胡歌結婚的消息，爆料者當時表示，兩人已在2020年上半年領過證了，等著2021年底才會正式官宣，不過胡歌經紀人很快就出面澄清「假的，都是謠言」，雙方粉絲也紛紛留言「怎麼可能嘛兩個人都不熟的」、「胡歌劉亦菲十幾二十歲合作了幾個月，現在都三十多快四十了」、「本來就不是真的」。