台灣民意基金會今公布最新民調，關於蔡總統處理兩岸關係的表現，最新民意顯示，三成九滿意，五成不滿意。不滿意者比滿意者多11 個百分點。 台灣民意基金會董事長游盈隆認為，去年底九合一選舉，「抗中保台」不再能激發選民支持的熱潮，除了是選戰策略錯誤，人民受疫情和經濟的雙重傷害更是重中之重。

他說，其中非常滿意的人不到一成，但非常不滿意的有二成七。顯示一度頗受歡迎的蔡總統處理兩岸關係的路線和政策已受到多數人民的反彈和質疑。這是很久沒發生的事，無疑是一個閃亮的紅燈。

最新民調顯示，對於蔡英文總統處理兩岸關係的表現，9％非常滿意，29.5％還算滿意，22.4％不太滿意，27.1％非常不滿意，12％沒意見、不 知道、拒答。

和最近一次相比，他說，2022年5月滿意蔡總統處理兩岸關係表現者銳減11個百分點，不滿意者遽增10.3個百分點。一來一往，滿意比不滿意者多10.3個百分點，如今不滿意者比滿意者多11個百分點。明白表示國人對蔡總統兩岸關係的處理有態度上一百八十度大轉變。

他說，2016年11月到2019年7月，前後21個月，台灣人對蔡總統處理兩岸關係的表現不滿意，約從2019年7月開始，情況完全倒轉，民意滿意度一直高於不滿意度。

他認為，國人一度對蔡總統兩岸關係的處理出現超高支持，2020年2月，高達71.5％滿意，政府防堵新冠肺炎入境的表現正是其中關鍵因素。如今當國人對蔡總統處理兩岸關係表現的不滿直逼50％大關的時候， 已創2019年1月以來不滿的最高紀錄。

游盈隆分析，可能是2022年5月Omicron疫情大流行重創台灣人的社會與經濟生活，讓為數眾多的受傷害人民轉而質疑蔡總統兩岸政策路線的合理性。加上「抗中保台」不再能激發選民支持的熱潮，除了是選戰策略錯誤，人民受疫情和經濟的雙重傷害更是重中之重。