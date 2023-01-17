蔡政府日前拍板將普發6000元現金，儘管相關法源、預算都尚未完成，但詐騙集團卻已開始行動，不少民眾透露收到詐騙簡訊，紛紛提醒親朋好友切勿上當。其實，其他類似的詐騙也層出不窮，國民黨新科議員詹為元就在春節前夕收到詐騙訊息，機警的他假裝上當受騙，但卻傳出一張165反詐騙的圖片，讓詐騙集團當場急喊「你是煞筆？」

詹為元昨（16）日在臉書透露自己遇到詐騙集團，把跟對方的對話過程全部秀出，只見對方先稱自己看到2個詹的帳號，詢問詹是否也看到2個自己的帳號，還要詹依同樣方式截圖給他看，只見詹雖然照做傳送「截圖」，但卻是一張165反詐騙的圖片，讓詐騙集團急喊「XXX，你是煞筆？」

「你知道我是誰嗎？」儘管詐騙集團連爆粗口，但詹為元仍沒在怕，更當場開嗆「我等等就帶警察去抄掉你們老巢，詐騙集團不得好死」，讓對方氣急敗壞的說「你以為勞資是騙子？」「你今天出門帶腦子了嗎？」一連串的文字讓網友全都大笑，說「為什麼這個訊息有口音？」

詹為元提醒，沒事不要照陌生人的話做，更不要隨意匯款給不認識的人，「詐騙集團真的很可惡，但你被詐騙就真的沒人幫得了你！」