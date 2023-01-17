農曆春節即將到來，不少民眾計畫出國旅行，前台大感染科醫師林氏璧表示，今日一大早快8點到中央聯合辦公大樓北棟替家人領新護照，發現已有不少排隊民眾，後續又來了至少50人，就連南棟也是擠滿排隊人潮，貼文釣出不少網友哀號，「12月初現場辦的，我等了5小時」，也有人分享申辦護照後可請郵局代領代寄，拿護照不必親自跑一趟。

林氏璧今（17）日於個人臉書粉專指出，一早7時50分到外交部替家人領換發的新護照，發現北棟一樓大廳已有27個人在排隊，8時30分開放上樓時，後面又陸續來了50個人加入排隊隊伍，就連南棟也是滿滿的排隊人潮。

林氏璧表示，領護照很快，他在8時40分就離開外交部，全程只要10分鐘。他說，現在辦護照、領護照都有分流作業，有事先在網路預約或領護照的民眾可到北棟，要申請新護照的人要到南棟。他說，近來出國的人很多，桃園機場每天出境人次超過2萬人，接下來應該也會很繁忙，提醒寒假要出國要多預留時間。

貼文曝光，不少網友哀號，「目前正在領照現場，前面還有60個人沒領」、「昨天才去辦的，下午2時40分到，大概排20分鐘拿到號碼牌，到繳費完成已經5時30分，好累」、「昨天等了3.5小時」、「12月初現場辦的，我等了5小時」、「上次去排到天荒地老」。

當中有人分享免排隊的辦法，「如果不急於一時領護照，花一點郵資用郵局代領代寄的服務，不用跑一趟也是很方便的」、「我也是今天可以領護照，不過我不想排隊，用郵寄的，1月19日才會收到」、「我交給郵局代辦的，郵局會寄到家」。