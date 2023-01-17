有些店家門可羅雀卻多年不倒。一名女網友分享，住家對面有一間眼鏡行，每天經過都沒有客人，卻可以一直營業下去，讓她很好奇原因，也引起網友討論，不少內行人認為，一般人沒事不會逛眼鏡行，通常都是有需求才去，因此購買機率較高，另外賣眼鏡的利潤也很高，店家就是靠這樣撐下去的。

一名女網友昨在Dcard上詢問，家對面有一間眼鏡行，每天經過裡面都沒有人，只有老闆夫婦和2隻看店的貓咪在裡面，神奇的是，明明看起來就沒有什麼生意，但眼鏡行卻屹立不搖，讓她很好奇背後的原因。

貼文引起網友討論，「半年賺一次，一次賺半年」、「以前在眼鏡行上班，台製鏡片一副成本50到130元，高閃、重度近視會比較貴，鏡架的話都很黑，成本具體多少不太清楚。但是賣隱形眼鏡真的很賺」、「隱形眼鏡很多人會去買」、「鏡架、鏡片其實都是暴利」、「眼鏡整個都是暴利啊，我爸以前做跟鏡片有關的」。另也有許多網友點名，印章店、鑰匙店、安全帽店和鐘錶行感覺平常都沒客人，也一直都沒倒閉。

內行表示，會進去這些店的人都是有購買需求的，所以買東西的機率高，再者就是不要小看印章或鑰匙店，現在都有設Line帳號供客戶網上下單，所以其實訂單量與店裡客人人數不成正比。「印章跟鑰匙我家有做，超賺的，加上多數拿來叫我們打的不用多厲害的技術，器材幾乎不更新，每天客人陸陸續續的來，其實生意蠻不錯」、「鑰匙店光開鎖就賺到不行」。