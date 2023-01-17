YouTuber焦凡凡（本名：焦曉凡）近年來轉戰演藝圈發展，拍攝過不少廣告和電視劇，更和歌手婁峻碩穩交多年，感情令人稱羨。時常在社群平台上分享生活點滴的她，近日罕見曬出泳裝辣照，在泳池邊與YouTuber關關勁歌熱舞，大方展現自己的好身材，讓粉絲們眼睛大吃冰淇淋。

焦凡凡與好友關關(關韶文)近期一同前往新加坡旅遊，也多次在社群平台上分享旅遊的所見所聞。昨(16)日，兩人一同曬出在泳池邊一同合拍的影片，只見影片開頭，焦凡凡穿著連身泳衣，為了按下錄影鍵，曲身蹲著卻意外洩露超深V形上圍，隨後更與關關大跳抖音嗨歌《黑桃K》，扭腰擺臀的舞姿不只讓粉絲們看得過癮，也意外惹出不少笑聲。

貼文一出後，不少粉絲們紛紛前來朝聖焦凡凡逗趣又可愛的舞步，爭相留言：「好洗腦，一直重複看」、「凡凡好會扭！太可愛了」、「最後被推開也太好笑了吧」。

事實上，焦凡凡剛出道時曾被網友狠酸「不夠有才華也不夠出色」，質疑她有什麼資格可以出道。對此，她日前感性發文，指出自己的心境轉變了，「有時候，連自己講過的話都會忘記了，那又何必去在乎那些和妳八字都沒一撇的人，說了哪些不中聽的話呢？」如今，更是敢於在IG上大方做自己，讓粉絲們紛紛大讚。