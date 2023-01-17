今年春節長達10天，Google公布台灣網友「最想去的海外目的地」：日本東京。全球10大熱搜文化景點，台灣也榜上有名，且兩處都位在台北市，與倫敦白金漢宮、埃及金字塔、巴黎羅浮宮齊名。

Google今公布2022年全球10大熱搜文化景點，北市松山文創園區（松菸）、中正紀念堂雙雙入選，均為去年Google地圖最多人搜尋的文化景點之一；同樣入選的還有英國倫敦白金漢宮、法國巴黎羅浮宮，以及埃及吉薩的古夫金字塔。

「調查可看出，全球網友對台灣景點的高度關注，以及疫情逐漸降溫後，台灣的觀光吸引力」。Google另分享，去年春節期間，Google地圖在台灣的使用情形，也有一些指標可參考。

包括互動和規劃路線最頻繁的地點，是高鐵台中站；廟宇則是南投紫南宮；最想找的餐飲是早餐。Google建議，根據這些熱點訊息，可搭配地區繁忙度、實景功能，供民眾規劃走春攻略。