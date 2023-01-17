行政院長蘇貞昌半年前在民進黨全代會公布數據，表示6年來人均GDP成長56％，經濟成長創11年新高。國民黨立委賴士葆表示，蘇貞昌唯一不談的就是貧富差距，根據主計處公布110年每戶可支配所得差距創10年新高，達到6.15倍，所得分配嚴重惡化，讓少數人受惠創造更多財富，但是大多數人還是低薪，生活更形拮据。

賴士葆指出，國際扶貧組織「樂施會」1月16日公布疫情期間全球最富裕的1％人口拿走新增63％的財富，台灣當然也不例外，因為每次金融海嘯、新冠疫情等重大災難，財富就重新分配。

賴士葆表示，窮人受到失業和無薪假打擊，忙著申請紓困、貸款、找工作。富人藉著經濟復甦做更多的佈局，投資房市、股市、租金、利息等，讓錢滾錢，貧富差距焉能不持續擴大？

賴士葆說，蘇貞昌半年前在民進黨全代會公布的亮麗數據，表示6年來人均GDP成長56％，經濟成長創11年新高，出口史上最為暢旺，外銷訂單最強，上市櫃批發及零售業等皆營收創新，蓄積財政量能，一切都是不斷地創佳績。光看那些數字，真會以為台灣就是烏托邦的美好境界，簡直全世界最幸福的國度。

賴士葆批評，蘇貞昌唯一不談的就是貧富差距，根據主計處公布110年每戶可支配所得差距創10年新高，達到6.15倍，台灣低收族群連續12年處於「負儲蓄」，去年1到9月實質經常性薪資倒退，薪資成長跟不上物價通膨速度。

賴士葆說，疫情重創服務業，而服務業佔GDP超過6成，高經濟成長，但是所得分配嚴重惡化，讓少數人受惠創造更多財富，但是大多數人還是低薪，生活更顯拮据。多數人民日子愈來愈不好過，政府卻還活在雲端誇耀亮眼的冰冷數據。去年大選的結果就是民眾對於政府的表態，人民用選票提醒蔡政府如何均富扶貧縮小貧富差距，不能再視而不見貧富差距急遽惡化的嚴重問題。