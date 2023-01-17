中國新聞網17日報導，重慶市文物考古研究院透露，2022年釣魚城遺址考古發掘清理揭露了一批前所未見的高規格建築遺存，具有重要學術意義和研究價值。

重慶釣魚城考古發現宋元戰場遺址高規格建築遺存。圖為皇宮遺址遺址重要遺跡。（中新網／重慶市文物考古研究院提供）

據介紹，釣魚城地處嘉陵江、涪江和渠江三江交匯處的重慶市合川區，占地2.5平方公里。據史料記載，西元1259年，蒙古大汗蒙哥兵臨釣魚城。在當地將士頑強抗擊下，蒙古大軍不能越雷池半步。釣魚城保衛戰時長逾36年，寫下了以弱勝強的戰例。文物考古工作者對釣魚城遺址經歷了近二十年的考古發掘，揭露了其依靠「山、水、城」一體的大縱深多重防禦體系。

重慶市文物考古研究院館員胡立敏指出，根據《合川釣魚城遺址考古工作計畫（2021-2025年）》，考古隊在釣魚城的護國寺、武道衙門和皇宮三個遺址點布探方6個、探溝41條，完成發掘面積914平方米，新清理城門、城牆、石牆、院門、高台、井台、水井、水池、道路、房址、排水溝和灰坑等遺跡33處，出土各類遺物300餘件。

此次發掘，清理揭露了一批在釣魚城遺址考古中前所未見的高規格建築遺跡。前拱券後排叉柱的墩台式城門、門道帶水池的院門、凸出於地表且有高台井台圍砌的水井等遺存均為首次發現，進一步凸顯了該區域的獨特性和重要性。

與此同時，考古隊在護國寺、武道衙門和皇宮三個遺址點新發現東內城牆、內城門、水池和道路等遺跡，填補了該區域宋代文化遺存的空白，為釣魚城宋元戰爭山城防禦體系、分區布局和結構功能研究提供新證。

胡立敏稱，前述新發現對進一步織補、綴合和重構釣魚城時空格局具有重要作用，也將為釣魚城大遺址保護、國家考古遺址公園建設和世界文化遺產申報等提供新的支撐。