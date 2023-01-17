立法院1月10日三讀通過平均地權條例修正案，其中最受矚目的「預售屋禁換約」卻髮夾彎宣布「不溯及既往」，而內政部宣稱此舉是考量年輕購屋者，立法院黨團17日痛斥，居住問題是年輕人的痛，民進黨政府若要繼續跟建商、投資客站在一起，那就別怪年輕朋友用手中選票教訓無良政客。

黨團總召邱顯智指出，「預售屋禁換約」條文提出最早要回溯到2021年12月，當時，面對市場上由建商、代銷公司與投資客合謀，大量鎖單營造建案完銷，再拋售給一般自住客的預售屋炒作，內政部提出禁止預售屋換約轉售的修正草案，希望遏止由預售屋炒作帶動的房價飆漲。

邱顯智質疑，當時花敬群在立院備詢時明確表示，預售屋換約轉售會溯及既往，不論預售屋合約何時簽訂，都一律禁止轉售，而內政部部長信箱在1月11日回覆民眾時再次強調，修法施行前取得的預售屋合約，在新法施行後不得轉售買賣契約給第三人。隔日，花敬群卻公然扭曲法律，對外表示修法施行前取得的預售屋合約仍可轉售。

面對外界質疑，內政部3天之內2度發布新聞稿，他痛斥，內政部臉不紅氣不喘，使用錯誤法律概念，替自己曲解法律的惡劣行徑辯解。此概念就像是，當一個新興毒品修法納管後，難道持有新興毒品的人能自稱因為他在法律修正前就持有，所以修法後仍然可以在市場上販賣嗎？

他痛批，更可惡的是，內政部明明是迫於建商與投資客的壓力，才180度髮夾彎、打臉過去立場，如今卻把建商的壓力甩鍋到年輕人身上，謊稱是「收到自住購買預售屋的年輕族群反映，通盤考量後作出調整」，簡直挑戰台灣社會常識，踐踏深受居住問題所苦的年輕朋友。

「蘇貞昌院長、花敬群部長，你們不惜曲解法令，護航建商、護航投資客，你們非常無恥！」他痛斥，在外界強烈質疑內政部時，投資客群組正大肆慶祝，高呼「上路前再漲一波」、「大利多嗎」，更有建商公然宣稱「上半年日出之前，將有一波『絕版可換約預售屋』搶購潮」。

黨團副總召陳椒華痛批，若花敬群繼續亂搞，買不起房的年輕族群會用選票唾棄民進黨，呼籲蘇貞昌和未來新上任的行政院長，必須注意此效應，絕對會讓民進黨吃足苦頭。