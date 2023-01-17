春節即將到來，不少廟宇都開始發放兔年錢母讓民眾領取，來祈求新的一年財運亨通，至於舊的如何處理，命理師楊登嵙分享可放置在大門斜對角或將錢母放置在神龕、保險箱、收銀台或辦公桌上，有助於旺財運，另外也特別提醒生肖虎、生肖猴因相沖的緣故，若拿了新的就亂丟舊錢母，小心因此觸犯禁忌、甚至破財。

楊登嵙說，許多人為了能增加財運，都會至各大廟宇求錢母，拿回來後民眾通常會放在家中聚寶盆或隨身攜帶，但其實可將舊錢母放在神龕、保險箱、收銀台或辦公桌上，如從事業務行銷者，可將錢母貼在電話上，從事創作類工作的人，可把舊錢母貼到電腦上，有助於錢財進來。此外也可把舊錢母擺在家中位於大門L形直角的位置，就能招來財神爺眷顧。

【舊錢母3大禁忌】

1、不可把錢母以交易買賣轉售給他人，因這等於是向神明祈求來的好運賣給別人。

2、不可把錢母擺放在汙穢不乾淨的地方，例如放在地上、放置廁所中或夫妻房間等場所，等於是在對神明不敬，讓自己破財。

3、舊錢母與所屬生肖相沖，不可以帶在身上。假如擁有2022年虎年舊錢母，由於生肖虎、生肖猴相沖，所以生肖猴別把舊錢母帶在身上，建議將舊錢母放在財位、神龕、保險箱、收銀台等地。