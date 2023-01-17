【愛傳媒簡秀枝專欄】「投資台灣當代藝術20年，就有這樣的成果，完全超乎預期！」台新金控集團董事長吳東亮，1月15日在慶功晚宴上，感性地說。「NEXT——台新藝術獎20週年大展」於 去（2022）年10月29 日在台北教育大學北師美術館展出，昨天是最後一天，優人神鼓等團隊，作最後的壓軸演出，人潮洶湧，欲罷不能。

晚間台新金控集團作東，在台新集團總部2樓舉行慶功宴，答謝20年來所有得獎人，對台灣藝術文化上的卓越貢獻。

吳東亮說，「NEXT——台新藝術獎20週年大展」的內容與水平，讓他驚艶連連，重要性超乎想像。為了該展覽，他總共去北教大美術館參觀過3次，每次都覺得，不只走得很累，腦袋瓜更累，因為內容實在太豐富，展出的作品，包羅萬象，不但為他打開視野，關懷台灣土地、追求創新卓越的精神，更讓他感佩不已。

￼時間過得真快，一幌眼台新藝術獎已經20歲了，去年也是台新銀行30週年，吳東亮說，銀行在週年慶時宣佈，以「認真·永續」作為30週年的行為主軸。藝術創作本身就是「精神文明」的永續，台新已經提早20年就啓動了，原來藝術的能量是多元的，藝術倡議功能，更具感染力和行動力。

吳東亮感謝藝術家們嘔心瀝血，為台灣土地的付出，也給了台新基金會滿滿的養分，藝術果然創造了台灣新價值。

吳東亮與彭雪芬伉儷，配合布拉瑞揚舞團的伴奏與助興，在台上引吭高歌，《朋友》、《來去台東》，一首接一首，不僅炒熱全場氣氛，更對20年來得獎藝術家及團隊們，表達衷心謝意。

高雄市立美術館目前正攜手與日本當代設計大師皆川明創辦之「minä perhonen」，推出品牌大展《minä perhonen /皆川明 つづく》，這是藝術界的大事，引領台灣觀眾進入minä perhonen迷人的時尚世界。該展覽係由台新集團參與贊助，協同友人SPIRAL總監小林裕幸，下午參觀了「NEXT——台新藝術獎20週年大展」，晚間也出席台新藝術獎慶功宴。

台新總部大廳，特別以皆川明品牌「minä perhonen」產品佈置現場，美侖美奐，宛如第二個《minä perhonen /皆川明 つづく》品牌大展。在慶功宴席上，彼此惺惺相惜，吳東亮伉儷與皆川明及團隊，舉杯互道謝忱。

由於皆川明與小林裕幸兩位日本貴賓出席慶功宴，足智多謀、又多才多藝的布拉瑞揚舞團代表，一上台就唱起日文版的《我只在乎你》，大現原住民歌喉之外，並歡迎東瀛遠客，讓兩位設計大師喜形於外，台日民間交流，彷彿盡在歌聲中，他們不約而同以手機錄下表演影音，台上台下high翻天。

透過藝術獎項的打造，凝視台灣當代文化地景的稜線，自2002年開辦「台新藝術獎」，奬項的設計，不單是提供創作者實質鼓勵，也不僅獲得輿論聚焦，更深的用心，是希望於是年終歲末後，進行當年度的回溯與總成，再度以梨翻田。冬耕一寸，來年方能多收一成，如是累積，讓台灣文化與藝術得以生生不息。

就在台新藝術獎邁入20週年的重要時刻，台新銀行文化藝術基金會與北師美術館攜手合作，推出「NEXT——台新藝術獎20週年大展」，由林曼麗總策劃，邀請3位台新藝術獎得主——姚立群、高俊宏、蘇匯宇擔任策展人，集結40組歷屆得獎藝術家，破除回顧式展覽的框架與邊界，以全新創作、跨域共創、現場演出、直播對談、Podcast、學術論壇、現地行動、雲端影展等多元而有機的方式，共同探問台灣當代藝術的可能性與未來性。

擔任晚宴主持人的台新基金會執行長鄭雅麗表示，因為有歷史，讓大家更了解此刻，所有走過的路，都是現在的養分。透過這次「NEXT—台新藝術獎20週年大展」 ，鋪開的過去、現在與未來，這樣的脈絡，更是清楚明晰，這是該大展傳達的重要訊息。

15日的晚宴，一方面是把20年的得獎藝術家邀請回來，另方面謝謝高效能的北師美術館的策展力和執行力。鄭雅麗語帶驕傲地說，「NEXT——台新藝術獎20週年大展」展覽非常精彩，但也備嘗艱辛，40組藝術家作品、25場演出、18場現場直播/Podcast錄音、6場工作坊、4場論壇、還有、展外展（南海藝廊衛星展）、演外演（基隆希望之丘入夜摸黑爬小階梯），無數場導覽，而且大家印象深刻的是，這次在美術館有很多演出，演出不同於展覽，演出是要有排練的，排練就是閉館後才可以進行的事。所以她常說「鐵打的」北師美術館─展前展後都是不眠不休的。

鄭雅麗強調，沒有人想要自己被鐵打，一定是對台新藝術獎有很深的認同，對藝術家的作品，有深刻的感動，才會願意這樣付出。

台新藝術獎成立以來的關鍵人物，董事長鄭家鐘、董事林曼麗、吳靜吉、石瑞仁、李玉玲，都出席盛會，大家對該基金會20年來的胼手胝足，倍為珍惜，也開心分享得來不易的累積成果，也珍惜台灣當代藝術在台新藝術獎的推波助瀾下，方向更淸楚。

晚宴中特別邀請成立於1970年的「民權歌劇團」擔綱演出，該團在超過半世紀的發展下，歷經三代傳承，林嬋娟與兄弟、兒子，同台演出，其中團長林金泉（拉胡琴者），是民權後場音樂臻化境的靈魂人物。目前該團已經是文化部登錄國家重要傳統表演藝術「歌仔戲後場音樂」保存者，俗稱人間國寶，見證臺灣歌仔戲變遷歷程，老歌新唱，民俗文化歷久彌新，意義不凡。

值得一提的是，吳東亮甫接任「全國工商協進會」理事長，他非常鼓勵企業界支持文化藝術發展，對於文化部日前宣布，與金融監督管理委員會、臺灣證券交易所協調，促成「企業促進文化發展」，明確納入我國永續發展實踐範疇，也就是說，自今年第10屆公司治理評鑑，上市櫃公司投入資源支持國內文化發展，並於企業永續發展報告書中，揭露相關內容，即可於評鑑中得分。

台新藝術基金會董事長鄭家鐘也透露，吳東亮自從接任工商協進會理事長以來，即思考如何讓協會跟文化藝術有更好的交流，因此，推薦他擔任該協會文創小組召集人。該小組有兩位召集人，另一位是法藍瓷董事長陳立恆，都對國內藝術文化推動，有很深的使命感。

鄭家鐘銜命把藝術文化風氣，帶入工商協進會，他迅速與該協會相關人員，開會研商對策，相關人員反應雖然保守被動，但鄭家鐘還是提出三項具體作法：

第一、讓工商協進會的例行活動中，增加文藝表演。

第二、對外交流上，推薦台灣藝文演出。

第三、配合金管會及文化部，將上市櫃公司參與（捐助，合作、倡議及推動）藝文活動，納入ESG指標，鼓勵協會會員積極支持藝文展演。

吳東亮更以個人喜好藝術，同時投入當代藝術獎項20年的經驗指出，企業界支持藝術文化發展，表面是需要丟錢、花錢的事，但是透過藝術文化的參與、美育推廣，所累積的內在蘊涵的充實，企業形象的提升、以及創意的激盪與啓發，物超所值，既可以得到許多正向能量，而且以藝會友，結交許多跨域跨界菁英，好處往往超乎預期，值得以口碑行銷，加大影響層面與力度。

吳東亮舉例，這回為了支持在高美館舉行的《minä perhonen /皆川明 つづく》品牌大展，他挺身號召工商協進會南部會員，共襄盛舉，此舉獲得南部企業領袖力挺，讓當天參觀活動，熱鬧非凡，面對日本設計大師皆川明的豐富創意，作品的多元，琳瑯滿目，大家又驚又喜，愛不釋手。

台灣藝術文化展演活動，日趨多元，也倍添內涵，值得仔細品評。吳東亮以為，企業界的聚會，花很多時間在吃吃喝喝上，如果可以改變作法，把企業聚會拉進藝文場所，讓藝術文化賞析，融入企業界的行事曆，化成例行活動，必能互增光彩，展現雙贏效果。

同時，對於國內倡議多年，爭取亞洲藝術交易中心，重返台灣，目前面臨財稅單位，以擔心洗錢，以及兩岸金流限制為理由，裹足不前，造成國際畫廊與拍賣公司卻步。基於協助國內藝術產業正常發展，增加產業競爭力，吳東亮表達強烈關心與支持心意，他表示，藝術產業，並非小眾，相關外溢效應強大，他認為自己算是熟悉金融產業背景，同時也是金控公司負責人，希望安排機會，坐下來與財稅、文化等部會，認真商討得失與可能對策。

吳東亮強調，用藝術創造台灣新價值，絕非口號，不管是走過20年歷史的台新文化藝獎基金會，還是30歲的台新銀行，金控集團上下必將秉持創新、認真及永續倍念，持續支持台灣藝術發展。

作者為典藏雜誌社社長

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