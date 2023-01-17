國民黨立委洪孟楷表示，還稅於民拖到農曆年前才送出行政院，造成農曆年前來不及發放現金給全民，這已經完全無法苦民所苦，送來的條例更是荒唐，高達3800億元，只有區區六頁，平均一頁600億元。其中更直接要求立法院「授權」行政院做後續預算的使用，如果民進黨要護航這樣的條例，無疑就是自我矮化，立法院在民進黨佔多數下也真的可以關門算了。

洪孟楷認為，3800億的使用，其中1800億是全民普發現金還稅於民，但佔比更高的2000億大有問題，除了1000億用於補貼勞健保及台電虧損外，剩下1000億用在「強化經濟及社會韌性」，又是一個民進黨主政下的文青名詞，但內容是什麼完全沒寫，看起來什麼都可以與「經濟、社會」沾上邊，買武器算不算強化韌性？開發麵線點餐系統算不算？什麼都能解釋的同時，就是毫無限制，就是空白支票亂開。

洪孟楷也質疑，政院版特別條例年限會到2025年的12月底，蔡英文總統之前不是曾受訪講過他的任期直到2024？憑什麼現在通過的超出本屆時間，現任政府決定下任政府的預算使用，這樣真的可以嗎？

洪孟楷批評，過年前沒辦法還稅於民，真的就是跟人民的生活太過遙遠，就問所有的官員，認識的親戚朋友裡沒有年終的？正在失業的？受疫情影響的？要借錢過年的？明明有錢卻無法年前發，又意圖拿普發現金來偷渡條例，想要空白授權，是不尊重民意代表，更是不尊重台灣2350萬所有民眾。