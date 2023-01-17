職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員林襄，以甜美的臉蛋與火辣的魔鬼身材，迅速升格成為新一代啦啦隊女神，IG更是吸引超過143萬名粉絲追蹤。近日為回饋粉絲們一路以來的支持，她特地在電影院辦「新春粉絲見面會」，並以一襲低胸火辣黑洋裝出席，秒殺所有粉絲底片。

林襄昨（15）日在台中與粉絲們同場觀賞新上映的賀歲電影，映後還參加見面拍照會，同時抽出新年大禮包「林襄1日通告助理」，許多出席力挺的「襄民」們嗨翻，映後林襄更是呼籲粉絲們過年期間一定要多多和家人團聚，也可帶著家人一起進戲院觀賞這部溫暖、有趣的電影。

而她也以性感火辣的裝扮現身，淺咖啡色的波浪捲髮披散在香肩，黑色緞面貼身洋裝，讓她凹凸有致的曲線一覽無遺，而低胸的剪裁使深邃白皙的事業線呼之欲出，背後更是大膽地直接挖空到腰部，僅留一條黑色綁帶支撐，露出大片細嫩美背，整身打扮散發無盡的優雅迷人風情。

從粉絲側錄的影片中可見，林襄展露燦爛笑容、手比愛心的她在影廳中間入座，近距離接觸讓粉絲差點「凍未條」，忍不住大喊：「原來電影院也有髮香區Rrr，好襄好襄」，這則貼文也引來林襄本尊留言一個愛心。