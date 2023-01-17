為嚮往海島假期的旅客提供了新的航班選擇，星宇航空台北-宿霧航線17日正式開航。宿霧為星宇航空在菲律賓開闢的第二個定期航點，每日一班早去午回，在開航當日星宇航空特別將充滿沙灘及海洋元素的游泳圈及海灘球搬進候機室，營造滿滿的夏日風情，並邀請旅客穿著渡假風Dress Code，一起參加宿霧首航海灘派對，首航班機也有近九成的載客率。

候機室的旅客們不畏寒流來襲，熱情打扮參加首航派對，有人著海灘褲，有人穿花襯衫，還有人頭戴大草帽，開心地拿著衝浪板道具與空服員合影留念，星宇航空也準備了首航限定的宿霧金把紀念杯作為搭機贈禮，上頭挑繪著名的聖嬰大教堂、充滿生命力的鯨鯊以及別具有特色的螃蟹船，活潑討喜又具收藏價值。旅客陳小姐開心表示，解封後首次出國就獻給星宇了，很喜歡候機室營造的度假氛圍，非常具有儀式感，這次和先生一起趕在年前飛去宿霧享受陽光及大海，要一次把兩年半的旅遊通通補回來！

JX781班機於桃園機場接受慶祝首航灑水儀式後，於上午10：10分正式啟航菲律賓宿霧。星宇航空開航初期即於東南亞地區穩紮穩打，為北美至東南亞航線的商務及轉機市場佈局，隨著客運市場需求回溫，也考量宿霧深受台灣及歐美旅客喜愛，選擇其作為第一個海島航點，看好未來北美旅客來台轉機前往東南亞的商機。

星宇航空台北-宿霧航線天天飛航，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，每席座位皆有個人專屬機上娛樂系統，凡從台北出發之航班，商務艙餐點由台灣米其林一星餐廳Longtail操刀，經濟艙提供台灣高端燒肉品牌「胡同燒肉」，讓星宇航空以精品級的優質服務，開啟你的海島之旅！