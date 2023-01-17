正妹里長何芝寧（左2）扮演《今際之國闖關者》中的女主角「宇佐木柚葉」。（翻攝自埔頂里何芝寧臉書）

本週將要迎接農曆過年，因為年關將近警方為避免民眾提取大量現金成歹徒覬覦下手目標，而展開金融機構防搶演練，新竹市警察局第二分局特別邀請埔頂里正妹里長何芝寧合作，邀她扮演近期夯劇《今際之國闖關者》中的女主角「宇佐木柚葉」打擊犯罪，網友看見畫面後紛紛留言表示「戀愛了」。

警方搭上近期超夯日劇《今際之國闖關者》，邀請美女里長何芝寧扮演女主角「宇佐木柚葉」，影片中飾演「梅花K」的搶匪走進銀行開槍威脅行員交出現金，機警的行員按下警報器通知警方，最後何芝寧經由線索得知嫌犯身分，進而將「梅花K」逮捕。

何芝寧拍攝後也在臉書發文指出這次跟新竹市警察局第二分局埔頂派出所、新竹市警察局第二分局東勢派出所合作，參考了最近很紅的今際之國闖關者，文中表示「拍攝過程真的很好玩，那麼ㄎㄧㄤ的搶匪，銀行員要忍笑太辛苦了」也說這次拍攝出動了空拍機紀錄警匪追逐的戲碼，要大家期待影片。貼文底下許多網友留言表示「妳這個里長搶匪搶走我的心了」、「戀愛了」。

警二分局東勢派出所表示，農曆過年將屆，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入，民眾亦會提取大量現金，而成為歹徒覬覦下手目標，若發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，將造成社會動盪不安。新竹市警察局第二分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，使各行員隨時保持警覺性與危機意識，攜手美女里長何芝寧、永豐銀行新竹分行舉行金融機構防搶演練，希望藉演練，使銀行職員遇到緊急事故時，能從容應對，各司其職立即反應，使警方能在第一時間趕往處置，避免人員傷害及財物受損。