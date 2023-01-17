雲豹能源(6869)強攻儲能事業，宣布與全家便利商店合作，於「全家」新竹內湖店設置小型儲能設備，不怕停電斷電，且能提高電力系統效率。

雲豹能源小型儲能設備設置於「全家」新竹內湖店，為雲豹能源與綠能機電整合公司永泰企業共同設計規劃，因應安全性及穩定性為首要之務，其採用智慧儲能控制系統，具備雙向功率調節系統，並設置多層次主動安全保護機制，包含五重安全防護及AI檢測，符合日本JET專業認證及德國安全標準VDE2510，同時，電池內建消防系統，主動排出可燃氣體，若發生意外，內建的消防包會產生大量惰性氣體於15秒內快速滅火，24小時不復燃，為設備安全層層把關。

目前一般便利商店使用的不斷電系統，多數以使用UPS結合小電池，雲豹能源與「全家」合作模式，則改採用小型儲能系統。未來如果碰上停電，微電網系統會自動切換到緊急供電模式，透過儲能系統，提供緊急照明與基本運營所須的電力，能維持至少5小時不斷電，包括照明、監視設備、收銀機、自動門等設備都能正常運作。

雲豹能源總經理趙書閔表示，此次與全家便利商店合作建置小型儲能系統，是雲豹跨入智慧電網的第一步。微電網可視為區域性的智慧電網，同樣具有整合再生能源與節能的特點，集發電、儲電、用電於一身，能縮短供電線路，強化效率，進而促使商辦、家庭、社區、學校用電得以自給自足。

雲豹能源與全家便利商店的小型儲能合作案，不單只是個案，未來雲豹也將此儲能模式複製至其他便利商店或各類型商店，讓微儲能在全台分布更廣、電網更趨完整。