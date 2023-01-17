捲入「招待所之亂」遭拔官懲處的前刑事局副局長黃建榮，不滿台灣高檢署主任檢察官鄭鑫宏調查「88會館」餐敘案，不追究偵辦郭哲敏地下匯兌案的新北地檢署檢察官王涂芝縱放責任，卻放任王誣陷他跟前警政署政風室主任黃錦秋，認定高檢署調查報告不實，致他名譽受損，17日下午將赴台北地檢署控告王、鄭2人加重誹謗、誹謗罪。

黃建榮指控，去年12月10日媒體報導：「知情人士卻透露，同樣捲入風暴的台灣高檢署檢察官黃錦秋，曾在案件曝光後致電新北地檢署檢察官王凃芝，引導或暗示王在接受行政調查時，對外說沒去過八八招待所。」他認為，這是涉入「88會館」餐敘案的王涂芝透過媒體帶風向。

黃控稱，另王女在高檢署及新北地檢署訪談時，誣指「黃建榮稱改往信義區歡唱，遂分批搭車前往，於車上詢問實際唱歌地址後，將地址「松勤路88號」傳給友人，請友人於唱歌結束後至該址接返，王涂芝於晚間11時21分許離開，並由李家豪送至門口」不實陳述，毀損他名譽，構成加重誹謗罪。

黃建榮認為，高檢署主任檢察官鄭鑫宏調查黃錦秋「88會館」案，不追究王女至「88會館」接受招待與其縱放88會館負責人郭哲敏、讓林秉文300萬元交保之間是否涉及貪瀆，是故意轉移重點。

黃並稱，鄭鑫宏明知他及黃錦秋已提出事證，證明王涂芝指黃錦秋事後要她改口說沒去88會館，並非事實，卻仍在調查報告認定黃錦秋「以LINE語音電話要求王涂芝改口否認有至88會館」不實結論，導致他被警政署記過調職懲處，對他名譽造成難以彌補的傷害。他認為鄭製作的調查報告不實，導致高檢署廣發媒體，已構成誹謗罪。