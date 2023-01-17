根據中國大陸官方17日資料，截至去年底當地人口數為14.1175億，較前年14.126億少85萬。同時，2022年大陸人口數也是1961年以來第1次下滑，印度可能趁虛而入，在今年成為世界上人口最多的國家。

中國大陸人口總數變少，因為去年出生率僅千分之6.77，低於2021年7.52，創歷史新低。同時，死亡率也是自1976年以來最高，達千分之7.37，前年則為千分之7.18。

路透社指出，大陸人口減少主因之一就是在1980年至2015年期間，當地曾實施過一胎化政策，也就是最多只能生1個。還有，生兒育女費用愈來愈高，像是教育方面等，在生活擔子加重下，不少人索性就乾脆不生。

人口學專家表示，雪上加霜的是大陸在過去3年期間，對新冠病毒採取零容忍嚴格抗疫規範，在醫療量能吃緊下，許多人無法去醫院產檢甚至生產。還有還有部分擔心去了醫院會染疫。因此，當地新生兒數目也跟著減少。

路透社認為，為了亡羊補牢大陸各地方政府自2021年以來，陸續推出多項鼓勵生兒育女措施，包括減稅、產假增多以及居住補助等，但就長期來說應該對新生兒出生率成長有限，故中央政府應該思考如何不要讓人口數再次減少，才是當務之急。