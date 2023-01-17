美系外資針對智慧型手機供應鏈出具最新研究報告，直言整體市況依舊保守，且對5G SoC、CIS等本季均有降價風聲，以指標性個股來說，維持聯發科(2454)中立評等，在大中華區眾多個股中，台積電(2330)則是唯一給予加碼評等的個股。

美系外資表示，有鑑於大陸的智慧手機需求在解封之後似乎並沒有恢復多少；再者，對5G SoC的進一步降價仍感到擔憂；還有就是CIS(影像感測器)以及RF(射頻)半導體零組件面臨結構性競爭。

在需求方面，美系外資表示，大立光(3008)在近期法說會中重申大陸智慧型手機依舊疲軟，儘管智慧手機通路庫存有機會在未來1~2個月恢復到更健康的水準，但目前沒有看到人和智慧手機或關鍵零組件回補。

在定價方面，美系外資表示，根據調查，高通、聯發科均會在第一季調降低端5G SoC晶片價格15~20%，這意味著5G SoC庫存仍然很高，因此，預計聯發科第一季的營收和財測可能會讓市場失望，而聯發科將在開紅盤後首周2月3日舉辦法人說明會。此外，上海韋爾半導體也傳將針對8MP/13MP的CIS再降價5~10%，其在去年第四季恐虧損約11.6億元人民幣。

美系外資強調，在春節假期前，對上述智慧手機供應鏈仍持保守態度，聯發科、上海爾半導體維持中立評；RF概念穩懋(3105)、宏捷科(8086)、卓勝微則重申減碼評等，台系台積電是唯一在智慧型手機相關半導體中，給予加碼評等的個股。