英國《金融時報》（Financial Times）擔心，副總統賴清德的「務實台獨工作者」主張恐會對他2024大選造成傷害。對此，民進黨立委許智傑表示，賴清德副總統兩岸論述已經有新的定義，民進黨的DPP，現在解釋成Democracy、Peace和Prosperity也就是民主、和平和繁榮。民進黨立委郭國文說，「賴清德以後兩岸關係走的是蔡英文路線。」

許智傑指出，賴清德副總統兩岸論述已經有新的定義，民進黨的DPP，現在解釋成Democracy、Peace和Prosperity也就是民主、和平和繁榮，賴副總統兩岸論述新的定義。

許智傑表示，這三個DPP就是跟蔡總統兩岸論述幾乎是一樣，台灣是主權獨立國家，不必刻意去提台獨，曾經有人說賴副總統是台獨主義者，但他以前的論述是務實的台獨工作者，務實就是台灣已經是主權獨立國家，也不必再去宣布台獨，現在他講得更清楚，兩岸論述新的定義，就是民主、和平和繁榮。

郭國文則指出，賴清德最近一次和蔡英文總統參訪帛琉，就講的很明確，會延續蔡英文總統的路線，外媒會有這樣說法，基本上還停留在過往的時空，訊息的落差有所誤解，賴清德以後的兩岸關係走的是蔡英文總統的路線。

民進黨立委林俊憲則表示，賴清德是民進黨員，民進黨都回歸到黨綱的兩岸論述，台灣是個主權獨立的國家，賴清德過去提出的務實工作者的主張，這幾年包含很多國際友人到台灣來都跟他討論過，並且深入了解，大家都很清楚，賴清德所講的基本上是民進黨黨綱所主張。

林俊憲說，不認為他的這個主張，會成為他2024選舉的障礙，但是要講清楚，這段期間包含美國基本上都是跟賴清德討論過，並且了解他們的實質內涵，這部分不擔心。

林俊憲指出，賴清德提出和平保台，台灣不會主動發動戰爭，而要如何確保台灣和平、民主、自由，賴清德在未來會提出一系列兩岸及國際論述。