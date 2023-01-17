連續兩年刮中100萬元的幸運兒。（業者提供／袁庭堯高雄傳真）

大福興彩券行帥氣的老闆郭國民秀出兩張刮中100萬元的彩券。（業者提供／袁庭堯高雄傳真）

成功路上、大福興彩券行年年開出大獎。（業者提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄某公司10名員工每年過年前固定都會集資買整本「2000萬超級紅包」討個好彩頭，去年幸運刮中100萬，今年「原班人馬」再集資，竟然又幸運刮中100萬元。彩券行老闆郭國民表示，今年買氣、喜氣都超旺，昨天4個20多歲的年輕人買1000元刮刮樂，也刮中百萬大獎。

「2000萬超級紅包」刮刮樂一本是18張，共3萬6000元。1000元刮刮樂一本是25張、2萬5000元。

位於成功路上、大福興彩券行老闆郭國民秀出兩張刮中100萬元的彩券，他已先將彩金付給中獎者，特地將刮刮樂彩券留下來，讓客人看看、沾沾喜氣。

郭國民表示，去年一位林先生帶來同事10個人的集資，買了1本刮刮樂，竟然刮中100萬，大家欣喜若狂。今年原班人馬又來又集資買了一本，先是刮中2萬多元，大家決定再加碼一本，每人出3600元，結果竟然又幸運刮中了100萬元。

郭國民說，2000元刮刮樂是過年期間客人的最愛，幾乎都是集資購買。今年買氣有比去年旺，除了這組固定集資的客人連續2年都中百萬，昨天也有4個20多歲的年輕人買1000元刮刮樂刮中百萬大獎。