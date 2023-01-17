汽車產業研究機構LMC Automotive及EV-Volumes.com最新調查指出，去年全球全電動車銷售量約780萬台，較前年增加68％，占全球新車銷售比重首度達到10％。儘管美國電動車占新車銷售比重依舊偏低，但去年歐洲及中國電動車銷售比重已明顯擴大。
資料顯示，去年美國全電動車占新車銷售比重從前年的3.2％增至5.8％。去年歐洲及中國全電動車銷售比重分別達到11％及19％。若將插電式油電混合車計算在內，去年歐洲電動車占新車銷售比重達到20.3％
汽車產業研究機構LMC Automotive及EV-Volumes.com最新調查指出，去年全球全電動車銷售量約780萬台，較前年增加68％，占全球新車銷售比重首度達到10％。儘管美國電動車占新車銷售比重依舊偏低，但去年歐洲及中國電動車銷售比重已明顯擴大。
資料顯示，去年美國全電動車占新車銷售比重從前年的3.2％增至5.8％。去年歐洲及中國全電動車銷售比重分別達到11％及19％。若將插電式油電混合車計算在內，去年歐洲電動車占新車銷售比重達到20.3％
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。