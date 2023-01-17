汽車產業研究機構LMC Automotive及EV-Volumes.com最新調查指出，去年全球全電動車銷售量約780萬台，較前年增加68％，占全球新車銷售比重首度達到10％。儘管美國電動車占新車銷售比重依舊偏低，但去年歐洲及中國電動車銷售比重已明顯擴大。

資料顯示，去年美國全電動車占新車銷售比重從前年的3.2％增至5.8％。去年歐洲及中國全電動車銷售比重分別達到11％及19％。若將插電式油電混合車計算在內，去年歐洲電動車占新車銷售比重達到20.3％