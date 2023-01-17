教召議題備受關注，國防部今（17）日公布最新的志願參加召集辦法，教召滿5次以上者，每次訓練完成後，將發放5000元獎金，另外，今年4月起也將開放志願教召。值得注意的是，公告中點出，想志願參加教育召集之「有意願之男、女性」後備軍人，可上網查詢。

根據國防部新聞稿所述，本部報經行政院核定「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」(以下簡稱本辦法)，相關重點如次：

（一）依據：

1.後備軍人召集優待條例。

2.後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法。

（二）「後備軍人召集優待條例」已於111年5月27日制定公布，依條例第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

（三）為執行上述規定，本部報經行政院核定「後備軍人召集獎金核發及志願參加召集辦法」(以下簡稱本辦法)，相關重點如次：

1.召集獎金核發：

後備軍人已接受過之教育召集次數，依本辦法規定之計算方式，自第5次起，每次完成訓練後，發給召集獎金5,000元。召集次數計算基準如下：

(1)年度接受教育召集者：

A.5日至7日，以1次計算。

B.14日，以2次計算。

(2)志願短期在營服役(後備戰士)：年度內達29日以上，以1次計算。

2.志願參加教育召集公告：

112年志願參加教育召集，依本辦法於1月20日前公告，並公開於資訊網路，有意願之男、女性後備軍人可於國防部全球資訊網(https://mnd.gov.tw)獲取相關資訊。