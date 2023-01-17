今年大學學測15日結束，考生接下來要參加大學繁星推薦與申請入學招生。國教行動聯盟天表示，現行考招制度陷入賭局亂象，「一試定終身」讓考生壓力沉重，他們主張，應讓考生可保留申請入學的錄取資格，在參加分科測驗後，申請入學與分發入學擇優分發。

國教行動聯盟理事長陳鐵虎表示，由於7月份的分科測驗不考國、英、數乙，所以對於學測中國、英、數乙其中一科失常的同學而言，可能只有選擇重考一途，「一試定終身」的恐懼每年都將重演。

陳鐵虎還說，現在大學校系為了招到學生，採計科目愈來愈少，以今年申請入學為例，高達217個系只採計學測1科成績。採計科目下修必然會影響高中正常教學，造成學生學習力弱化；另外會吸引許多技職學生來考學測申請普通大學，將造成技職教育的邊緣化。

國教行動聯盟副理事長陳國祚指出，去年申請入學台大有多個系被遺忘，招不滿學生。會造成這種現象，是因為學生在申請入學最多僅能填6個系，實在太少，他們因為害怕上不了，就不敢填太多自己喜歡的系，等到放榜後，才覺得後悔。

他認為，申請入學應該擴大選填志願數，但限制通過一階篩選的志願個數，以消除賭局中的不確定性，使校系與學生都更有效配對，也消除許多校系招不到學生又一堆學生6個志願都沒上的問題。

台大電資學學院院長張耀文說，現在學測採15級分制、分科測驗採60級分制，這非常荒謬，因為會讓70幾分到100分的考生，都可得到滿級分，屬於「高分砍頭制」，不利於頂尖專才的培養。

今年許多頂大理工學系不採計國文科成績，張耀文說，「我們是被逼的」，因為之前考生只要英、數、自等3科的總分同分，就要以列為門檻的國文科來分勝負，台大電機系最後由國文科成績來決定誰錄取，實在很不合理，最後大家就決定不採國文科。

為了改善考招亂象，國教行動聯盟主張，大學申請採計科目下限上調到至少3科；同時，日考生可保留申請入學資格，在分科測驗後，申請入學與分發入學擇優分發。