62歲莊姓男子於日前酒後駕車被逮，他假裝接受警察攔查，下車後就往路檢點反方向奔跑，梓官所員警見狀即追趕，莊男在跑一小段路後就被員警追上。莊男坦承有喝酒。莊男是酒駕累犯，去年初才被警察抓獲。

岡山警分局梓官分駐所表示，1月14日凌晨0時40分許執行酒駕取締路檢勤務，見莊姓男子駕駛自小貨車於路檢點前約莫100公尺處停靠路邊停車，員警察覺有異便趨前察看。

莊男下車後就逃跑，他被逮後舉起雙手表示投降，並告訴警員，「我沒有跑，我沒犯法，不過我有喝酒」，並不斷強調他是善良百姓，沒有作奸犯科，希望員警可以通融，員警怒斥莊男，要怎麼通融？酒駕就是按照程序辦理！

莊男表示，因為心情不好，所以至彌陀區友人家飲用高粱酒。他還說自己很清醒、很安全，沒有酒醉，經員警對其施測，酒測值達每公升0.21毫克，超過標準值0.15，依規定對其製單舉發，並移置保管該自小貨車。

高雄岡山警方呼籲民眾勿心存僥倖，酒後請勿駕車。（本報資料照片）

經查，莊男於去年初曾因騎乘機車酒駕遭製單舉發，符合酒駕新制累犯要件，將加重處罰。莊男於去年1月13日酒駕遭逮，未料相隔1年後再次因為酒駕落網。岡山警方呼籲，警方將持續取締酒駕，請民眾切勿心存僥倖酒後駕車，避免肇事。

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