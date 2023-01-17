中華職棒大聯盟統一7-ELEVEn獅投手胡智爲，在2021年12月31日的跨年夜向艾璐求婚成功，小倆口因為家鄉及工作地在台北、台中及台南，因此決定在北、中、南三地都舉辦婚宴，讓所有親友、隊友都能一同為兩人送上祝福，第3場婚禮則在1月14日完成。

終身大事馬虎不得，從場地、餐點、服裝、影片、流程等，加上女方是台北人、男方是台中人、統一獅的隊友們都在台南，胡智爲和艾璐花很多心思在安排3場婚禮上，艾璐將整個過程拍攝成Vlog，讓粉絲們一同參與這個喜悅的過程。

3場婚禮都有不同的橋段，台北場婚禮中，Unigirls成員上台一同帶領賓客跳統一獅的應援曲，將氣氛炒到最高點；台中的會場是稍微美式的風格，並帶有點戶外的氛圍；台南場為全開放的戶外場合，除了證婚儀式外，還有兩人親自將紅酒及愛情誓言卡封存的封酒儀式，讓3場婚禮都有著不同的風格和意義。

此外，兩人也在婚禮上展現好歌喉，台北場獻上一首《致姍姍來遲的你》，代表等了許久終於遇見對的人，艾璐則給胡智爲一個驚喜，獨唱一首日文版的《如果可以》，台中場兩人則合唱經典情歌《梁山伯與茱麗葉》，壓軸的台南場則是胡智爲給艾璐獻上《A Thousand Years》，代表兩人的愛會一直延續下去。

1月14日舉辦完婚禮後，艾璐表示一次辦3場婚禮相當辛苦，但也很幸運可以穿那麼多次婚紗，胡智爲則表示：「終於完成人生大事，能夠舉辦3場婚禮這個經驗非常難得，辛苦老婆籌備3場婚禮內容，接下來我可以專心的備戰新球季與WBC經典賽。」

胡智爲（右）與艾璐（左）於北、中、南三地舉辦婚禮，完成終身大事。（悍創運動行銷提供）

胡智爲（右）與艾璐（左）於北、中、南三地舉辦婚禮，完成終身大事。（悍創運動行銷提供）