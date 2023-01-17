在網路上喧鬧一時的「流水席之亂」延燒兩周後，自稱「輔大陳若儀」的台北準新娘Kelly不僅結不成婚，也拿不到未來公公提供的600萬房屋頭期款以及150萬分手費，便開始考慮向男友全家提告，遭到大批網友撻伐。而正版陳若儀也就是林志穎愛妻，近日則與家人一同飛到國外享受天倫之樂，而除了久違的林志穎入鏡外，陳若儀也大方的公開泳裝辣照，令網友們暴動。

林志穎近日身體逐漸康復，便帶著老婆陳若儀及三名兒子一同前往國外度假，而本身就是模特兒出身的陳若儀，在昨日也罕見的曬出兒子Kimi為她拍攝的泳裝辣照。照片中，只見她穿著一件黑色斜肩的比基尼搭配黑色高衩小褲，使結實的腹肌曲線與一雙白皙又修長的大長腿一覽無遺，完美的身材完全看不出已是3個孩子的媽媽。網友們看到後紛紛驚嘆「Kelly姐就是一道風景線」、「這身材絕了」、「超美」、「身材好誇張」、「美到不行」、「身材太好了」、「好美的身材」意外引起網友熱烈討論。

事實上，林志穎與陳若儀於2013年結婚後，陸續生下大兒子kimi以及雙胞胎兒子Kyson、Jenson。而林志穎自去年7月自駕特斯拉不幸發生車禍，傷勢嚴重到住在加護病房10天，但日前已PO鈦合金手臂的X光照全力復健中，他還不忘向一路陪伴的老婆陳若儀告白：「今年對妳是非常辛苦的一年，謝謝妳為我付出的一切，希望妳能一直快樂，健健康康」；如今他又帶著一家人出國度假，好感情令人稱羨。