根據疾病管制署昨（16日）統計，最近國內腹瀉就診人次上升，上周門急診腹瀉就診約13.9萬人次且過去4周就接獲64起腹瀉群聚通報，其中28起為諾羅病毒。兒科醫師提醒，諾羅病毒傳播力極強，常出現「一人中全家中」，且現無疫苗預防，且噴酒精消毒也沒用，呼籲民眾一定要勤洗手，才能避免病毒上身。

陳映庄在其臉書粉專表示，諾羅病毒是一種非常容易引起非細菌性急性腸胃炎的病毒，常在冬季爆發大流行，主要症狀包括嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、脫水等，且傳染力非常強。

「一人中，全家中」，他表示，諾羅病毒只需極少的病毒量便可傳播，如食用被諾羅病毒汙染的食物或水、接觸被諾羅病毒汙染的物體表面，再碰觸自己的眼、耳、鼻，或與感染諾羅病毒的病患密切接觸，甚至吸入病人的嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，都有機會中鏢。因此，會出現「病人正在吐或拉時，旁人不慎吸到濺起來的飛沫也會中鏢」的情況。

至於如何預防？陳映庄表示，目前並無諾羅病毒的疫苗可以施打，只能透過勤洗手、把食物煮熟後再吃等方式，避免感染諾羅病毒，此外，噴酒精消毒也不能預防諾羅病毒，建議用稀釋漂白水消毒手容易摸到的地方，如門把、電燈開關等，避免其他人摸到後不慎感染。