中美戰略競爭之下，近期一項網路問卷調查的結果顯示，相對於美國，大陸民眾對歐洲國家明顯更有好感，儘管歐美國家在主流話語中經常被籠統稱為「西方」。具體而言，有約七成五受訪者「不喜歡」美國。

德國之聲報導，這項試圖反映中國大陸公眾對歐美國家觀感的問卷由國立新加坡大學、加拿大英屬哥倫比亞大學和美國德州萊斯大學（Rice University）的研究者共同設計，發表在預印期刊《當代中國事務》（Journal of Current Chinese Affairs）。

約2000多名中國大陸網友參與這項線上問卷，從「非常喜歡」到「非常不喜歡」和「不知道」等五個選項中，選擇一個來描述他們對美國和歐洲國家（包括比利時、丹麥、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典和英國）的看法。

四分之三的受訪者都表示「不喜歡」美國，43％的人甚至「非常不喜歡」，只有23％的人表示「有些喜歡」或「很喜歡」。

而對歐洲國家，大多數受訪者總體的觀感較為正面；但英國是一個例外，僅有46％的人對英國做出正面評價。

德國在歐洲國家中最受中國大陸人青睞。69％的受訪者對該國態度是「喜歡」或「非常喜歡」，只有23％的人表示不喜歡德國，在歐洲各國中比例是最低的。

對法國、西班牙和比利時持正面觀感的受訪者都有60％ ，對列表中其他歐洲國家，呈現正面態度的人也在56％到59％之間。

英國在受訪者中不受歡迎，在作者看來，可能同英國與美國更緊密結盟，在一些爭議話題上對中國大陸施壓有關，包括英國呼籲獨立調查新冠疫情起源、批評中國大陸對香港和新疆的政策、與美國一道參與在南海和台灣海峽的「自由航行」巡航行動等。

作者分析，中國大陸受訪者對歐美態度不同的一個原因可能是，他們認為歐洲國家政府對中國大陸採取更為小心謹慎的立場。而與「中國媒體和公眾長期以來對中美關係的過度關注」相比，中方政府對歐洲的批評採取更為柔性的態度也可能是一個因素。

對大陸受訪者的問卷調查分兩次進行，分別是2020年10月29日至11月3日，以及2021年1月25日至2月2日。參與問卷的人中約有60％擁有大專及以上學歷。研究人員還指出，受訪者多居住在中國大陸的城市和沿海地區的可能性更高。