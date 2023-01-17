歐盟執委會副主席暨貿易事務專門委員東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在周一表示，歐盟或許可以擺脫幾個月前人們所預測的「深度經濟衰退」，但是這也不表示，歐盟區域已經走出危機。

東布羅夫斯基斯在歐洲集團會議舉行之前告訴媒體：「顯然的，我們看到了一些正面的跡象，例如歐盟勞動力市場仍維持非常強勁；還有一些跡象顯示，通膨可能已經見頂。但是我要說，我們仍必須保持警惕」。