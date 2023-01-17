噪音擾人，新北市統計民眾近2年陳情噪音超過3萬件，以「營建工程」類型占45％為最多，為降低施工噪音擾民，今年新北市跨局處合作，針對營建工程施工噪音加強「源頭管制」及「末端稽查」，要求工地業者落實減噪措施，其中同一工程案1個月內連續被陳情3次以上，經稽查人員量測噪音超標，除依法裁罰，還會列入黑名單，不再核發該施工廠商夜間施工許可。

環保局也首創「環保優良營建工地評鑑」制度，促使營建業主落實空氣汙染防制設備設置及操作，並自主強化噪音防制，以降低施工期間對周邊住戶安寧的影響。

環保局長程大維表示，分析近2年噪音陳情案件類型，主要陳情來源分別以營建工程、居家區域及營業場所為主，其中「營建工程」就占了45％。

環保局7日召開跨局處協商會議，邀集各區公所、市府工務局、養工處、水利局、交通局、捷運工程局及交通部公路總局、自來水事業處、台北市捷運工程局第一區工程處等相關局處及中央單位，針對營建工程施工噪音「源頭管制」及「末端稽查」擬具具體措施並要求落實執行。

環保局說明，「源頭管制」方面包括請各目的事業主管機關落實於工程契約中納入防噪措施，而廠商提報的施工計畫書需包含降噪施工方法及措施，另機關核發夜間施工許可時，需審核其降噪措施，若同一工程案1個月內連續被陳情3次以上，且經環保稽查人員量測噪音超標，除依法裁罰外，並列入黑名單，未來亦不再核發該施工廠商夜間施工許可。

另有關「末端稽查」方面，環保局今年將修正噪音管制區規定，未來各類噪音管制區於管制禁止時段即夜間及假日中午時段，皆禁止使用動力機械從事營建工程；配合行政院環保署管理辦法，針對新北市列管的營建工地約4965家加強稽查，加強推動列管第一級工程約2732家，設置噪音監測設備及採用降噪設施，以維護市民居住安寧。

環保局指出，營建工程應依據不同作業階段使用的機具噪音特性，採用如低噪音機具、低噪音工法、隔音牆、隔音帆布、隔振襯墊、活動式隔音屏板、消音箱等防制措施，降低施作噪音對周邊居民的影響。

今年環保局首創「環保優良營建工地評鑑」制度，促使營建業主落實空氣污染防制設備設置及操作，並自主強化噪音防制措施，減少民眾陳情和噪音超標情形，鼓勵企業與當地民眾保持良好互信關係，創造雙贏。