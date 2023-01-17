來自南投的高姓女駕駛開車載家人，原定夜間前往太麻里民宿過夜，卻誤信導航在山區迷路，高女慌張報警求助，大武警察分局獲報後，集結太麻里分駐所、金崙派出所及多良派出所等3所警力，前往山區搜救。

因時值夜間、山上訊號欠佳，受困民眾高女相當慌張，警方不敢大意，詢問高女沿途上行經哪些地標，透過她陳述，研判受困地點應該是金峰鄉賓茂山區產業道路；金崙派出所長黃才展、警員陳政宏立刻聯繫熟識地形熱心村民，駕駛四輪傳動車輛，臨時組成2車5人救援隊入山。

南投女因誤信導航，在金峰山區迷路。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東報導）

一行人沿著崎嶇山路搜尋，羊腸小徑上落葉、泥濘成堆，終於在人跡罕至處尋獲高女，而當時他們的轎車受困地點，緊鄰一旁山崖，所幸人員均安。最後由太麻里所同仁駕駛巡邏車載送高女一行人下山，安全返回金崙派出所後與家人報平安，後續由多良所同仁護送返回民宿，圓滿達成救援任務，高女與其家屬對警方救援，深表感謝，終於結束這場深夜驚魂。

大武分局呼籲，民眾前往偏僻山區，且夜色昏暗，加上手機導航因山區、訊號不佳或導航機以較短路徑計算等因素，會指引駕駛開進產業道路，如果對路線不熟悉，就會容易迷路，建議可藉由問路、在原地報警等待救援，以防遇到導航迷途情況。