台積電在去年底宣布3奈米晶片量產，南韓經濟日報則指出，外傳台積電3奈米良率最高可超過80%，但這個數字過於「誇大」，應該只有50%。國內熟悉台積電製程的業者則打臉韓媒說法，直指如果台積電3奈米良率僅有50%，首家客戶蘋果絕對無法接受，且台積電龐大產能也是推升新製程良率、贏過競爭對手的關鍵。

科技新報引述業者說法指出，台積電敢量產的晶片，良率至少都在80%以上，如果良率僅如韓媒所說只有50%，代表蘋果買回去的晶片僅有一半可用，「蘋果絕對無法接受。」

根據報導，業界人士透露，台積電在全球市占率上有絕對優勢，台積電的龐大產能成為推升新製程良率的絕招，從過往經歷來看，台積電研發人員完成新製程開發後，會將新製程投放到兩個不同廠區，在這段時間當中，讓兩個廠區的製程人員互相競爭，以推升新製程的良率。

台積電競爭對手三星則在去年6月底宣布3奈米晶片正式投入量產，採用環繞閘極（GAA）架構，首家客戶是中國的一家IC設計公司，不過市場猜測當時三星3奈米製程良率僅有約10%，導致其他客戶興趣缺缺。一位三星高層近期指出，三星現階段的3奈米製程良率已達到 「完美水準」，而且公司也立刻展開第二代3奈米晶片的研發行動。