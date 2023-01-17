大陸國家統計局今天（17日）舉行國民經濟運行情況新聞發佈會通報，2022年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）為14億1175萬人，比上年末減少85萬人。數據顯示，2022年全年中國出生人口為956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

據界面新聞報導，中國人口學會日前舉辦的「人口負增長及其應對策略」研討會上，多位人口專家已預測，2022年中國人口或將出現負增長。

人口負增長指新增的人口少於死亡的人口。《中國統計年鑒2022》曾披露，中國現有13省人口自然增長率為負，分別是：天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川。而在2019年，只有東北三省人口是負增長。

2022年1月17日，大陸國家統計局舉行國民經濟運行情況新聞發佈會介紹，2021年年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）為14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰；死亡人口1014萬人，人口死亡率為7.18‰；人口自然增長率為0.34‰。

2022年8月1日，大陸國家衛健委黨組在《求是》雜誌發表〈譜寫新時代人口工作新篇章〉一文指出，隨著長期累積的人口負增長勢能進一步釋放，中國大陸總人口增速明顯放緩，「十四五」期間將進入負增長階段。

界面新聞引述中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員鄭真真表示，「低生育率、人口低增長或負增長以及人口老齡化並不是中國的特有現象，不僅是中國也是全球在21世紀將要面對的挑戰。」

報導引述中國人民大學社會與人口學院副教授陶濤介紹，根據聯合國人口司公佈的2022年世界人口展望數據，2021年，有38個國家處於內生性人口負增長之中，它們的負增長主要源自長期低生育率。這些國家主要分布在歐洲（25個，包括俄羅斯、匈牙利等）、亞洲（5個，包括日本、韓國、香港等）、北美洲（6個，多為島嶼國家）。

德國是1950年以來最早經歷人口負增長的國家，自1973年起開始負增長；匈牙利經歷的人口負增長時間最長，從1980年持續至2021年，四十餘年間總人口規模縮減近10％。俄羅斯1994年出現人口負增長，一直持續到2007年，2008—2019年恢復人口正增長後，又於2020年開啟新一輪的人口負增長；日本自2010年負增長持續至今，十餘年間總人口規模降幅約為3％；韓國在2020年初開始人口負增長，2021年總和生育率（平均一個婦女一生生育多少孩子）低至0.88。

陶濤表示，東亞三國（中國、日本、韓國）與歐洲三國（德國、匈牙利、俄羅斯）相比，在人口負增長進程中勞動年齡人口下降程度更大。歐洲三國15—64歲勞動年齡人口佔比在人口負增長期間始終高於中日韓，並維持在50％以上的水平。在進入人口負增長之前，中國與韓國的勞動年齡（15—64歲）人口比例在七個國家中最高，將近70％，其他國家則在65％左右，而在本世紀末東亞三國的勞動年齡人口比例將穩定在更低的水平，韓國的勞動年齡人口佔比最低，僅為46％左右。

鄭真真表示，伴隨人口增速下降的是人口年齡結構的變化。回顧21世紀以來全球人口變化，10—20歲人口不斷減少，65歲以上老年人口的增長速度最快。由於生育率降低和老年人壽命延長，新生人口對人口增長的重要性逐漸讓位於老年人口，2018年65歲及以上老年人口數量有史以來首次超過5歲以下兒童數量。

鄭真真表示，1960—2011年全球增長人口主要在亞洲，主要來源於年輕人口的增長；而未來人口的增長主要在非洲，全球人口增長將以老年人為主。由於中國和印度等發展中人口大國的生育率降低較快，發展中國家的人口老齡化速度要快於發達國家，這也意味著全世界老年人中有更多人生活在發展中地區。

報導稱，面對人口負增長，各國也採取了多種應對措施。陶濤觀察，鼓勵生育是各國應對人口負增長的基本策略之一。首先，人口負增長國家會通過為婦女和家庭提供醫療保健服務，幫助其實現理想的子女數量、生育間隔及時間。其次，各國也重點關注家庭和工作的平衡，通過實施產假制度、採用彈性工作制、興建托育機構等方式來促進就業領域的性別平等。

此外，瑞典、韓國等國家還會通過津貼補助、減租減稅、減免子女大學學費等措施來降低生育成本，俄羅斯則採用了榮譽激勵的方式，向生育多子女的家庭頒發「光榮父母獎章」「光榮父母勳章」，並給予物質獎勵。

陶濤指出，「吸納移民也是各國應對人口負增長的重要舉措。一方面，部分國家採取了鼓勵移民的政策，尤其是鼓勵高素質、高技術水平移民遷入。另一方面，各國也通過加強社會服務、提供語言培訓、完善法律法規等方式，保障非本國國民的社會融入。」

陶濤表示，提高老年人勞動參與率和女性勞動參與率也是各國政策的著力點。例如，日本、德國逐漸提高了獲得退休福利的年齡，義大利則採取了減少福利的措施，韓國鼓勵為老年人提供就業崗位，奧地利則給雇傭老年員工的企業提供獎勵。

陶濤表示，針對女性就業，日本從法律、政策、社會福利、企業工作制度等多層次著手，保障女性的就業權益，促進就業領域的性別平等。韓國一直以來也重視提升女性的勞動參與率，通過制定一系列針對女性的就業優待機制，讓更多女性回歸職場。

報導稱，面對人口負增長，各國還加快了產業升級和技術發展的步伐。比如，日本通過轉移勞動密集型產業至其他國家來調整國內的產業結構，大力提升本國技術研發水平和產業優勢，以適應人口負增長的發展。德國在注重轉移中低端產業、騰挪資源空間發展高端產業的同時，也在努力提升海外企業在其他國家本土化的融合發展水平。

鄭真真指出，從20世紀60年代中後期的高速增長轉變至即將到來的負增長，這種壓縮式的變化發生在人口規模巨大的中國，無疑會帶來更大的挑戰。人口負增長將是中國的人口現實，未來其對社會經濟各方面的影響以及對家庭的影響，都應及早準備應對。

鄭真真表示，人口變化具有自然規律，也是政治、社會、經濟、文化等作的結果。把握人口變化趨勢，預測人口變動對社會、經濟、文化、政治的影響，是積極應對挑戰的前提。中國的很多政策、制度以及社會規範和家庭傳統習俗等，都是在高生育率和人口結構相對年輕時形成的，已經明顯不適應當前人口形態，需要及時做出調整和改變。