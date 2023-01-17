一名女網友稱她新婚不久遇到春節，公婆每年過年期間都會在風景區擺攤位，今年她被要求到攤位幫忙，她為此問公婆會有酬勞嗎，公婆怒罵「連自家人的錢也要貪」，她則認為剛嫁進門就被要求「做白工」有點不合理，讓公婆更加生氣，連她的丈夫也不挺她，認為她嫁進來就要幫忙，痛批她不禮貌。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前才剛新婚遇到過年，原本是想與丈夫在國內度個小蜜月、到處玩，但她的公婆卻堅持她要回去婆家幫忙做生意，公婆因為要在風景區擺攤位，需要人手幫忙，她為此問對方一天會有多少工資，沒想到卻招來公婆一頓罵。

該女網友說公婆被問一天會有多少工資，暴怒罵她「連自家人的錢也要貪」，她則說工作本就要有酬勞，「就算是自家人也要明算帳不是嗎？」結果公婆又更加生氣，連她的丈夫也不認同她，說家中每年過年都要幫忙，認為是她不懂尊重長輩，她事後發文稱「我只是剛嫁進來的媳婦，沒道理要我做白工不是嗎？

其他網友留言「傻眼這叫貪？誰貪還不知道，剛嫁進去就要人做白工，根本惡婆家」、「妳婆婆也太誇張了啦，過年耶，就算要你們去幫忙也要好好說吧」、「既然說貪了，不要去碰他家攤位」、「問問沒結婚時他家沒有你們生意就不能做了嗎」、「如果是騙結婚當免費工不能有休息日，那這個工具人婚姻就不必了」。