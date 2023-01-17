新竹市政府行政處長謝泊泓，昨（16）日遭週刊報導指與民眾黨美女黨工爆出婚外情，謝火速請辭獲准，新竹市長高虹安強調原職將由副處長代理，相關工作她與發言人會一肩挑起，不會脫鉤。不過最新消息傳出，謝泊泓正宮王小姐稱，事件爆發前1日，她才突然接到謝的電話，透露謝完全沒對此事道歉，還稱跟對方不是太認真。

謝泊泓昨日發出聲明表示，犯錯就是犯錯，對於週刊報導內容沒有更多回應與說法，但得知訊息後，已在第一時間向高虹安及民眾黨主席柯文哲說明，並提出辭呈；對於受影響的家人、友人及同事，以及造成長官的困擾，他感到無比抱歉。

《鏡周刊》報導指出，匿名友人透露，其實過去早已有人提醒謝泊泓正宮要注意，但對方總是說「不可能」，讓友人不忍，直呼謝泊泓根本是「民眾黨陳世美」。

而據《三立新聞》報導，謝泊泓正宮則說，因怕打擾到謝工作，連對方搬去新竹後住哪都沒有多問，過去至少3個月內接過對方主動打來的電話，一直到事情爆發的前一天，謝才突然打來「告知此事」，並稱跟對方不是太認真，完全沒有對婚外情一事道歉。