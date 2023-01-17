晶心科(6533)今(17)日宣佈，與自動軟體測試公司Parasoft建立全球夥伴關係，基於嚴謹的ISO 26262認證流程為晶心科RISC-V車用平台提供堅實的軟體測試解決方案。

晶心科表示，Parasoft C/C++test可以無縫銜接AndeSight IDE整合開發環境。透過結合這些工具，軟體開發人員可以配置快速且可擴展的CI/CD(持續整合/持續交付)流程鏈，並自動化測試流程。Parasoft為車用安全生命週期提供一套完整的測試解決方案，能縮短嚴謹的車用產品認證流程，並加速客戶的上市時間。

功能安全強化的AndesCore N25F-SE是業界第一個完全符合ISO 26262功能安全標準ASIL-B認證(包含第2、4、5、8和9部之標準)，適用於車規應用開發的RISC-V CPU IP。N25F-SE是一個32位元RISC-V CPU核心，支持標準的IMACFD擴展指令集，包括高效整數指令集和單/雙精度浮點運算指令集。它結合了晶心科技第五代AndeStar V5擴展指令集，以進一步提高性能並顯著降低程式碼的大小。N25F-SE的高效能五級管線在高工作頻率和精簡設計間達到良好的平衡。N25F-SE與備受歡迎的同系列產品 N25F一樣，具有豐富的可配置選項，並且所有選項均通過ISO 26262認證，因此，SoC設計團隊在提供車用解決方案時，不會受限於某一種特定的CPU配置。

晶心科表示，此次合作透過AndeSight IDE整合開發環境與 Parasoft C/C++test的容器化部屬能確保遵循ISO 26262標準，並有助於提升開發人員的靈活性和生產力。此外，在進行靜態程序分析和單元測試時利用這些預先建立的容器，能夠達到很好的效果。