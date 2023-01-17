「黑人」老大郭信一17日告別式，黑衣人聚集致哀，逾百名警力重兵戒備監控。(蔡依珍攝)

「黑人」老大郭信一17日告別式，黑衣人聚集致哀，逾百名警力重兵戒備監控。(蔡依珍攝)

「黑人」老大郭信一17日告別式，黑衣人聚集致哀，逾百名警力重兵戒備監控。(蔡依珍攝)

「黑人」老大郭信一17日告別式，黑衣人聚集致哀，逾百名警力重兵戒備監控。(蔡依珍攝)

警方逐一查驗參與者身分。(蔡依珍攝)

警方逐一查驗參與者身分。(蔡依珍攝)

警方逐一查驗參與者身分。(蔡依珍攝)

「黑人」老大郭信一17日告別式，黑衣人聚集致哀，逾百名警力重兵戒備監控。(蔡依珍攝)

參與者都特別向郭母致哀。(蔡依珍攝)

桃園角頭「黑人」遭狙殺今告別式，千名黑衣人弔唁警重兵監控。（影片/ 蔡依珍翻攝）

桃園黑幫老大「黑人」郭信一2日遭當街狙殺身亡，凶手至今逃逸無蹤，家屬17日舉辦告別式，現場近千名黑衣人群集，竹聯幫、天道盟都前來致祭，桃警動員百名警力，還出動長短槍重兵佈署，並逐一查驗身分，告別式在莊嚴肅穆的氣氛中圓滿結束。

「黑人家族」角頭老大郭信一2日出門倒垃圾遭歹徒開7槍當街擊斃，家屬選定17日在桃園殯儀館舉行告別式，特別打通2廳，LED大型罐頭塔、守靈孝獅林立，排場十足，佈置莊嚴隆重。

公祭場合也出現近千名黑衣人聚集，除了竹聯幫信堂、天道盟孔雀會，在地幫派小南門、大樹林、太極堂等，都派員到場參加，政治人物則多低調，除電子輓聯外，都派助理前往，除向郭家人致意，也特別對坐在第一排的郭母致哀。

因郭信一當街遭狙殺，告別式前一天才上任的警察局長吳坤旭極為重視，為防止幫派發生突發衝突事故，事前縝密部署，對幫派分子強力約制，並在殯儀館周邊各路口設置攔檢點，針對周遭出入人士車輛盤檢，副局長劉印宮、桃園分局長黃富村、刑大大隊長唐嘉仁也都親自到場坐鎮指揮。

告別式現場也動員上百警力蒐證，保安警察大隊也出動特殊任務警力支援，配備長短槍戒備，並在2入口設置盤檢點，逐一查驗參與者身分，除揪出2名未成年，依少事法勸導離去，也查獲32歲洪姓查緝通緝犯，依法解送橋頭地檢署歸案，告別式也和平落幕。

郭信一在桃園頗具名聲，曾涉及觀音殺警案，負責提供槍枝，因此有「黑道軍火庫」之稱，也涉足賭博、高利貸、毒品等，2015年曾被捕入獄，在獄中甚至仍能遙控犯案，籌5000萬要小弟出來選議員，出獄後退居幕後，但仍在操盤，2019年6月桃園發生歹徒侵入車行劫持9名人質案，郭男就應警方要求，出面勸降2位小弟，成功化解危機。