大陸國家統計局17日公布，2022年大陸房地產開發投資人民幣（下同）132,895億元，年減10.0％。

銷售方面，商品房銷售面積135,837萬平方公尺，年減24.3％，其中住宅銷售面積下降26.8％。商品房銷售額133,308億元，年減26.7％，其中住宅銷售額下降28.3％。且截至2022年底，商品房待售面積56,366萬平方公尺，年增10.5％；其中住宅待售面積增18.4％。

投資方面，大陸去年住宅投資100,646億元，下降9.5％。房地產開發企業房屋施工面積年減7.2％，其中住宅施工面積年減。房屋新開工面積年減39.4％，其中住宅新開工面積下降39.8％。房屋竣工面積年減15.0％，其中住宅竣工面積年減14.3％。

資金方面，大陸去年房地產開發企業到位資金148,979億元，下降25.9％。其中，國內貸款17,388億元，下降25.4％；利用外資78億元，下降27.4％；自籌資金52,940億元，下降19.1％；定金及預收款49,289億元，下降33.3％；個人房貸23,815億元，下降26.5％。