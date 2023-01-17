農曆春節到來！武陵農場繼日前出現的「飛碟雲」、「七彩絢雲」等美麗天空夢幻場景，近日又出現相當罕見但漂亮美麗的「魚鱗雲」！副場長胡發韜說，雲的邊緣相當整齊一致，遠遠望去就好像一條潔白、亮麗的大魚悠游於武陵農場湛藍似海般的天空，令遊客紛紛覺得不可思議、驚艷不已。

胡發韜指出，農曆春節前能難得一見「魚鱗雲」，一定是幸運女神得眷顧下才有幸運，也是象徵明年兔年的「好預兆」，能夠「年年有餘（魚）」，寓意美好幸福兆豐年，遊客紛紛慶信自己的幸運、好幸運才能夠親眼目睹，天上有雪白、罕見的「魚麟雲」，驚呼連連。

武陵農場罕見魚鱗雲驚艷現身，副場長胡發韜認為，是春節前好預兆、年年有餘慶豐年！（武陵農場提供／陳世宗台中傳真）

武陵農場罕見魚鱗雲驚艷現身，副場長胡發韜認為，是春節前好預兆、年年有餘慶豐年！（武陵農場提供／陳世宗台中傳真）

胡發韜說，「魚鱗雲」在氣象學上就是一種亮麗又乾淨的「透光高積雲」（Altocumulus translucidus），通常會成排、成列，且雲層較薄，呈現半透明感，形狀多雲塊輪廓分明，常呈現扁圓形、瓦塊狀、魚鱗片，或是水波狀的大量重複密集有規則的雲條、雲塊排列組合。

胡發韜表示，其中以「魚鱗雲」是最漂亮美麗，雲的邊緣相當整齊一漂亮的魚鱗紋，以整齊排列延伸，飄撒在藍色天空，煞是美麗令人驚艷。遊客打趣地覺得一定是天上的「大白魚」，也想到武陵農場看看地面上七家灣溪裡的台灣國寶魚-「櫻花鉤吻鮭」的魚朋友吧。

胡發韜強調，武陵農場確實少見，近日因為鋒面南下處於氣候交替變化較容易出現，這次的「魚鱗雲」是在下午3時前後現蹤，農曆年前與連假期間到武陵農場的遊客，不妨碰碰運氣，抬頭看看武陵的湛藍天空，是不是有機會能看見漂亮美麗的「魚鱗雲」悠遊天空。