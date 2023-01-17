繼流水席新娘事件後，一名網友在臉書貼出一篇「戰南部」文，不滿南部要叫做「下港」，「你才下港你全家都下港」，卻引發網友砲轟丟人，還有人解釋下港的由來，指的是安平港與高雄港，北部的淡水港與基隆港則稱為「頂港」。

一名網友抱怨南部就南部，為什麼要說下港。(翻攝自臉書「匿名2公社」FB)

一名網友今天在臉書「匿名2公社」怒喊「台南就台南，南部就南部，為什麼要說下港，你才下港你全家都下港！」短短27字讓網友們暴動，紛紛留言：「下港不好嗎？為什麼你不敢承認你是下港孩子？我住下港我驕傲啊！」、「自卑的人說什麼都自卑」、「你是不是不懂台語？不懂就不要說出來丟人。」

也有人不理解為何說南部「下港」要生氣，「我爸媽四、五十年前雲林上台北的，聽長輩他們對話，全都是講下港呀！」

台灣南部的安平港及高雄港稱作「下港」，北部則稱「頂港」。圖為台南安平古堡，現在正名為熱蘭遮堡。(達志提供)

對此，有網友引用交通部航港局的文章，解釋「下港」的由來，指的是台灣南部的安平港及高雄港，北部的淡水港與基隆港則稱「頂港」，這4座港百年前都是台灣的國際商港，而「頂港有名聲，下港尚出名」也就是在全台灣都很有名的意思。不少網友恍然大悟「原來如此，我一直想說什麼是下港」、「長知識了」。