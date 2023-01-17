國民黨想贏得2024大選，立委王鴻薇、前台南市議員謝龍介皆拋出在野大聯盟，建議黨中央總統初選民調，應該要民眾黨主席柯文哲等人，台北市長蔣萬安17日被問及此事，蔣僅表示現在對他來講最重要就是全力拚市政，2024相關規劃黨中央一定會有妥適的安排。

蔣萬安出席「市府大樓B2美食區換新裝」活動，會後受訪被問及在野大聯盟，港湖區立委不排除禮讓給前台北市副市長黃珊珊，蔣萬安明顯低調，僅表示黨中央會安排，被追問究竟初選好還是禮讓好，蔣萬安後再表示，黨中央一定會有詳細的評估 而且會有相關初審機制。

另媒體問及公督盟再發聲，痛批立委林奕華厚顏不辭立委，執意沒收台灣民主，並呼籲蔣萬安另尋副市長人選，別當共犯。對此蔣萬安表示，林奕華擔任過雙北市教育局長，也有多年台北市議會經驗 在立法委員表現更是亮眼，所以未來就是一起努力推動市政，讓市民有感，符合市民期待。

而蔣萬安日前被酸是市長是「小孩玩大車」，前市長柯文哲替其緩頰，強調月考也需要一個月，現在還沒到蔣萬安月考的時候。蔣今天也表示，他上任後積極處理內湖交通、人行道鋪設、大巨蛋問題，接下來一樣市府團隊就是合作無間，推動市政。