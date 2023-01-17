根據資誠企業管理顧問公司（PricewaterhouseCoopers，PwC）周一出具的調查結果，由於通膨持續升高、宏觀經濟情勢震盪，以及受到地緣政治衝突影響，企業對增長前景的信心大幅惡化，甚至跌至2007～2008年全球金融海嘯爆發以來新低。

報告指出，73%的執行長們預期未來12個月全球經濟增長將下滑，為資誠十多年前展開這項調查以來，企業高層看法最悲觀的一次。

該全球前四大會計事務所表示，這和執行長們在2021年及2022年所抱持的樂觀展望截然不同。

該調查亦發現企業正在削減成本，但許多公司並不打算在爭奪人才時減少員工人數或薪酬。60%受訪的執行長們表示他們不打算在未來12個月內縮減人力，而8成的執行長們為了留住人才與降低人員流失，並不打算降低員工薪酬。

資誠全球（PwC Global）董事長Bob Moritz在達沃斯「世界經濟論壇」（WEF） 年會場邊舉辦的路透社全球市場論壇（GMF）上表示，那些在2022年表現良好的公司，可能迎來更具挑戰性的一年。

在接受調查的4,400多位企業執行長中，將近40%的人認為除非他們的公司能加速創新與轉型，否則未來十年間其營運恐將達不到「經濟上的可行性」。

Moritz表示，你會開始看到一些差異，那些債台高築的企業在應付利率上升與通膨壓力時將陷入掙扎；而那些在債務管控方面表現良好的公司，則有能力改變他們的組合。

資誠這份調查中的重點還包括受訪的執行長們，有一半表示他們將降低營運成本，51%稱他們將提高價格，48%稱他們將推進產品與服務多元化。

此外，根據世界經濟論壇所做的調查，在受訪的民營與公部門首席經濟學家中，多達三分之二的人預期全球經濟將在2023年陷入衰退。