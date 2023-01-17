逸達(6576)FP-001 42毫克用於治療兒童中樞性性早熟的三期臨床，獲大陸藥監局核准執行。

逸達指出，此項三期臨床試驗為開放標籤、無對照組的多國多中心臨床試驗；受試群體為2~9歲患有兒童中樞性性早熟病患，預計於美國、歐洲、中國大陸及台灣共招募約98位病患。

據Data Bridge Market Research統計分析，2021年全球兒童中樞性性早熟市場價值約14.83億美元，預估2029年將達到26.63億美元，其未來8年預估複合年增長率約7.6%。GnRH/LHRH激動劑為兒童中樞性性早熟之主要基礎療法及標準照顧(Standard of Care, SOC)，其中又以leuprolide長效注射劑最被廣泛使用。

兒童中樞性性早熟是女孩和男孩早期性發育的疾病，因其「下視丘-腦下垂體-性腺軸」過早被活化，使孩童在2~9歲間即過早進入青春期。

女孩的青春期通常在8~13歲之間，而男孩在9~14歲之間，而患有中樞性性早熟的患者在青春期之前開始出現症狀，女孩出現乳房發育、初經來潮，而男孩為生殖器發育及變聲等第二性徵發育；估計每5,000~10,000位孩童就有1位罹患兒童中樞性性早熟，該病症好發於女孩，女孩的發病率約為男孩的20倍。