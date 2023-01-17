美系外資今天出具報告指出，隨著大陸對於新冠疫情政策解封，勞動力短缺推動自動化需求，工具機景氣下半年開始回到上升周期，對於工具機轉向正面看法，調升亞德客-KY(1590)評等至「加碼」、上銀(2049)評等至「中立」，目標價分別為1200元及220元。

美系外資指出，由於大陸解封後感染率上升，使得亞德客今年第1季銷售疲軟，但自農曆年後重啟出貨動能，加上美系手機下半年新機出貨推動，預期營收將自第2季起開始加速。

美系外資預期亞德客的營收在2022年10月落底，而日本工具機工業會(JMTBA)公布2022年8月日本來自中國的工具機訂單金額仍是正成長，並穩定在300億元人民幣之上；另一方面，大陸解封後，供應鏈將回歸正常化，加上美系手機外觀的重大變化帶來的需求，推升供應鏈資本支出進入上升周期，預期亞德客2023年及2024年每股盈餘將增加9％及15％，調升亞德客評等至「加碼」，目標價為1200元。

外資認為，上銀股價與亞德客股價同步連動。上銀在高基期及需求低迷導致產品降價因素，營收將持續下降，預估上銀的觸底時間落後亞德客3到4個季度，下降周期持續到今年第3季後逐步恢復。

由於線性滑軌及滾珠螺桿ASP下降，且交付周期僅1到2個月，加上線性滑軌的競爭加劇，調升上銀評等至「中立」，目標價220元。